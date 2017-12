In serie A per Lucas Boyé si sta scatenando una vera e propria asta. Il giovane attaccante argentino nella prossima sessione di mercato con ogni probabilità lascerà il Torino (in prestito, non a titolo definitivo) per giocare con maggiore continuità, bisognerà però capire quale sarà la sua prossima squadra: sull'ex giocatore del River Plate hanno posato i propri occhi l'Hellas Verona, la Spal e il Benevento.

La cessione in prestito di Boyé difficilmente avverrà nei primi giorni di gennaio: l'infortunio al ginocchio occorso ad Andrea Belotti farà infatti slittare la partenza dell'argentino. Buon per Spal e Benevento che avranno così più tempo per convincere il calciatore e battere la concorrenza del Verona.



Oltre a Boyé, al Verona piace Sadiq (giovane attaccante nigeriano della Roma in prestito al Torino, interessa pure a Crotone e Benevento). Così, secondo Tuttosport, in granata a gennaio potrebbe arrivare Pazzini. Anche perché Nestorovski (Palermo) e Facinelli (Sassuolo) per ora costano troppo: 15 milioni.