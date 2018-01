Simone Verdi in questa sessione di mercato potrebbe lasciare il Bologna, ma i dirigenti rossoblù hanno già individuato il possibile sostituto: è Vittorio Parigini, attaccante esterno classe 1996 di proprietà del Torino ma attualmente in prestito al Benevento. L'ex Primavera granata, però, non è corteggiato solo dal Bologna, ma anche dall'Atalanta e dal Sassuolo.



È ancora presto per poter dire con certezza quale sarà la squadra nella quale Parigini giocherà nella seconda parte di questa stagione, molto dipenderà dal mercato in uscita delle tre pretendenti. Così come il Bologna lo considera l'eventuale sostituto di Verdi, per il Sassuolo il giocatore cresciuto nel Torino è l'eventuale sostituto di Politano, mentre difficilmente l'Atalanta cercherà di prenderlo se Orsolini dovesse restare.