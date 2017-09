Come se la squalifica di Daniele Baselli e l'infortunio di Joel Obi non bastassero, il centrocampo del Torino, per la partita di domenica contro l'Hellas Verona, potrebbe anche essere privo di Afriyie Acquah.



Il mediano ghanese, nei piani di Sinisa Mihajlovic, avrebbe dovuto affiancare Tomas Rincon, e quindi sostituire Daniele Baselli, nel match contro la formazione di Fabio Pecchia. Acquah, però, è alle prese da qualche giorno con un affaticamento muscolare che gli ha anche fatto perdere la nazionale per i prossimi turni di qualificazione al Mondiale di Russia. Non un infortunio grave, ma anche quest'oggi al Filadelfia il numero 6 granata ha svolto un allenamento differenziato: se per domenica non dovesse recuperare, al suo posto potrebbe giocare Mirko Valdifiori.