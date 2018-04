Tra i tanti giocatori di cui Mazzarri potrebbe essere costretto a fare a meno nella partita di domenica contro l'Atalanta c'è anche Iago Falque. Lo spagnolo non è al meglio della condizione a causa di un problema muscolare e, anche se dovesse essere inserito nell'elenco dei convocati si accomoderà, almeno inizialmente, in panchina.



Al fianco di Andrea Belotti nell'attacco del Torino ci sarà infatti spazio per Simone Edera. Il giovane attaccante ex Primavera nelle ultime partite, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fornito ottime prestazioni e ora avrà un'occasione importante dal primo minuto.