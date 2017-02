In prestito sino al termine della stagione, Joe Hart è destinato a lasciare il Torino. Il Manchester City vuole cedere a titolo definitivo il portiere inglese e, come scrive La Stampa, per il club granata sono troppi i 18 milioni richiesti ai club esteri dai Citizens. Per le squadre inglesi, invece, il prezzo aumenta: servono 25 milioni di euro. L'Arsenal è avvisato.