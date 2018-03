Potrebbe ripartire da Vittorio Parigini il Torino di Walter Mazzarri. L'attaccante, cresciuto proprio nel vivaio granata, non è mai riuscito a convincere Sinisa Mihajlovic che non lo ha ritenuto pronto per far parte del suo progetto. Con l'allenatore toscano sulla panchina del Torino le cose potrebbero però cambiare.



Se il Benevento dovesse retrocedere in serie B, a fine anno Parigini tornerà al Torino (in caso di salvezza la società campana sarà obbligata ad acquistare a titolo definitivo il giocatore): Mazzarri sembra intenzionato a dare una possibilità all'attaccante e, se dovesse convincere il tecnico toscano, resterà in granata per la prossima stagione.