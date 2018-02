Buone notizie dal Filadelfia, dove questo pomeriggio il Torino ha ripreso ad allenarsi dopo la sconfitta di domenica contro il Verona, per quanto riguarda il reparto offensivo della formazione granata: Simone Edera è tornato in gruppo e sarà quindi a disposizione di Walter Mazzarri per la partita di domenica contro il Crotone.



Il giovane attaccante era stato costretto a saltare l'ultima partita di campionato a causa di un infortunio patito settimana scorsa in allenamento: Edera si è però ristabilito dall'infortunio e potrà quindi dare il proprio contributo alla causa granata già a partire dalla prossima partita.