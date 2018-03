Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica prossima contro la Fiorentina: l'emergenza in difesa che ha contraddistinto le ultime settimane sta rientrando. Il tecnico del Torino potrà di nuovo contare su Nicolas Burdisso, che contro i viola rientrerà dalla squalifica, e anche Kevin Bonifazi potrebbe tornare quantomeno in panchina.



Il giovane centrale ex Spal non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite ma è sulla buona strada per il pieno recupero. Sarà invece sicuramente ancora indisponibile il brasiliano Lyanco.