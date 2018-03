Sabato contro il Cagliari, per la prima volta, Walter Mazzarri dovrebbe sdoganare il 3-5-2 come modulo iniziale: da dopo la partita contro la Fiorentina il tecnico del Torino ha lavorato sul cambio di modulo per cercare di far uscire la squadra granata dal tunnel nel quale è finita con le quattro sconfitte nelle ultime quattro partite giocate.



Nonostante il cambio di modulo Mazzarri però non dovrebbe rinunciare a Iago Falque, che in campo dovrebbe trovare posto come punta al fianco di Andrea Belotti. Lo spagnolo non sarà la classica seconda punta, ma avrà molta libertà di spaziare: giocherà quindi alla Alessio Cerci nel 3-5-2 di Ventura, quando l'ex granata affiancava Ciro Immobile.