Non arrivano buone notizie dal Filadelfia dove, questo pomeriggio, il Torino si è ritrovato per il primo allenamento settimanale dopo la sconfitta di domenica contro l'Atalanta. Il tecnico Walter Mazzarri quest'oggi non ha potuto ancora contare su Iago Falque: lo spagnolo è alle prese con un fastidio muscolare ed è in dubbio per la partita contro la Lazio di domenica prossima.



Sicuro assente invece il centrocampista Joel Obi, infortunatosi nel match contro il Milan. Sia il centrocampista nigeriano che Falque, che Barreca (anche lui infortunato) hanno svolto un programmo di allenamento differenziato rispetto a quello dei propri compagni di squadra.