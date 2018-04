Vittorio Parigini a fine stagione tornerà al Torino. L'attaccante classe 1996, attualmente in prestito al Benevento, non verrà infatti riscattato dalla società campana, il motivo? La retrocessione in serie B diventata matematica dopo l'ultimo turno di campionato. In caso di salvezza, secondo gli accordi presi la scorsa estate tra i dirigenti delle due squadre, il club giallorosso avrebbe avuto l'obbligo di riscattare il calciatore.



Parigini avrà così un'altra occasione per dimostrare di potersi meritare la maglia del Torino: negli ultimi due anni non è mai riuscito a convincere Sinisa Mihajlovic, nel prossimo ritiro estivo dovrà invece fare meglio con Walter Mazzarri.