Oltre a Lorenzo Tonelli, il Torino è interessato anche ad un altro giocatore di proprietà del Napoli: l'attaccante Duvan Zapata. Proprio come il difensore, anche il centravanti colombiano potrebbe rientrare nell'operazione Maksimovic (il Napoli entro il mese dovrà versare nelle casse granata 20 milioni di euro per il riscatto obbligatorio del giocatore e, per avere uno sconto, vorrebbe dare al Torino delle contropartite tecniche).

Secondo quanto riportato da Toro.it, i dirigente granata avrebbero fissato per questa settimana un appuntamento con il procuratore di Zapata per cercare di giungere ad un accordo ed avvicinarsi così alla buon esito della trattativa.