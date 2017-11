Più passano i giorni e più Umar Sadiq è lontano dal Torino. L'attaccante nigeriano, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, non ha mai convinto pienamente Sinisa Mihajlovic che gli ha concesso spazio solamente quando non ha potuto contare su Andrea Belotti. Sadiq non è però riuscito a sfruttare le occasioni avute e, per questo a gennaio con ogni probabilità andrà via.



I dirigenti granata hanno già fissato per fine mese un appuntamento con quelli giallorossi e con l'agente del calciatore per chiarire il futuro di Sadiq: la volontà in casa Toro è di risolvere a gennaio il contratto che lega l'attaccante al club di Cairo fino a fine stagione.