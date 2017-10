È durata appena dieci mesi l'esperienza al Torino di Martin Remacle. Dopo essere stato portato lo scorso gennaio in granata dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, che lo aveva acquistato a titolo definitivo dallo Standard Liegi con l'intenzione di fargli fare un po' di apprendistato con la Primavera prima di aggregarlo definitivamente alla squadra di Sinisa Mihajlovic, il centrocampista belga ha rescisso il proprio contratto con la società granata.



In questi dieci mesi Remacle non è mai riuscito a convincere neanche il tecnico della Primavera Federico Coppitelli, che lo ha schierato in campo solamente quattro volte. Ora, dopo aver rifiutato in estate alcune offerte arrivate dall'estero e da squadre di serie C italiane, ha risolto il proprio contratto con il Torino.