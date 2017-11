Nel prossimo fine settimane le squadre di serie A non scenderanno in campo, lasciando spazio alle varie nazionali. È così che giovedì il Torino scenderà in campo al Filadelfia contro il Chieri, formazione che milita nel campionato di serie D.



La partita di giovedì sarà l'occasione per Sinisa Mihajlovic per oliare i meccanismi del nuovo 4-3-3 con cui nelle ultime partite ha schierato il suo Torino. L'allenatore serbo potrà anche provare quei giocatori che finora ha utilizzato di meno o che non sono ancora riusciti a mostrare tutte le proprie qualità, è il caso questo dei vari Berenguer, Sadiq, Boyé e Gustafson.