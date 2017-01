Questo pomeriggio il Torino si è ritrovato alla Sisport per proseguire la preparazione in vista della partita di domenica prossima in casa del Sassuolo. Sinisa Mihajlovic non ha ancora potuto contare su Samuel Gustafson: il centrocampista svedese era assente a causa della febbre che da ieri lo sta costringendo lontano dal campo di allenamento.

La preparazione alla partita contro la squadra di Di Francesco proseguirà domani quando il Torino affronterà in amichevole il Monza.