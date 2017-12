In attesa di vedere quale sarà il primo colpo in entrata del Torino nel mercato di gennaio, si sta delineando il primo in uscita: Samuel Gustafson è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Pro Vercelli.



L'accordo tra le parti è ormai vicino e il centrocampista svedese potrebbe trasferirsi alle Bianche Casacche già nella prossima settimana: la formula dell'operazione è quella del prestito. Gustafson già la scorsa estate era stato ad un passo dal trasferimento alla Pro Vercelli ma, il 31 agosto a poche ora dalla chiusura del calciomercato estivo, Sinisa Mihajlovic bloccò l'operazione perché, numericamente, aveva bisogno di un centrocampista e il ds Ganluca Petrachi non era riuscito a portare a termine nessun'altra operazione in entrata.