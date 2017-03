Prima l'amichevole contro la Germania, poi la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Lituania: Joe Hart negli ultimi giorni è tornato a mostrare le proprie qualità ai tifosi inglesi indossando la maglia della propria nazionale, ma che torni a farlo anche con la maglia di un club di Premier League è tutt'altro che scontato.

Intervistato da ITV, il portiere ha parlato del proprio presente ma anche del futuro, allontanando le voci che danno per certo un suo ritorno in Inghilterra e dando qualche speranza ai tifosi del Torino di vederlo all'opera con la maglia granata anche nella prossima stagione: "Non sono rimasto al City, questo è un fatto. Ho realizzato che stavo dando il massimo per andare in panchina. Ho dovuto prendere una decisione, il club ha dovuto fare altrettanto e siamo andati avanti. Sto vivendo una fantastica esperienza in Italia, sto cercando di imparare. Questa è la mia sfida e ne sono entusiasta".