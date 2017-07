Messaggio alla Roma e al presidente del Torino Cairo direttamente da Bormio: "Barreca non si tocca". La firma è quella degli Ultras Granata, la frangia più calda del tifo granata. Negli ultimi giorni il nome di Antonio Barreca è stato accostato con sempre maggiore insistenza alla società giallorosso e anche il procuratore del calciatore, Marcello Bonetto, in un'intervista aveva ammesso che la società capitolina era interessato al suo assistito



I tifosi non vogliono però separarsi dal proprio pupillo: il giocatore torinese di nascita e cresciuto nel vivaio granata prima di arrivare in serie A proprio con la maglia del Torino. Una bella storia di calcio che il popolo granata non vuole che finisca presto.