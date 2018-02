Così come Adem Ljajic è stata corteggiato in questo mese di febbraio dallo Spartak Mosca, anche Salvador Ichazo è stata seguito nelle scorse settimane da società straniere, in particolare dai colombiani del Deportivo Calì ma, esattamente come accaduto per il trequartista serbo, anche le offerte pervenute per il portiere al Torino non sono state considerate abbastanza vantaggiose dal presidente granata Urbano Cairo.



Il portiere uruguaiano non rientra però più nei piani del Torino e la sua cessione è stata infatti solamente rimandata: Ichazo la prossima estate verrà rimesso sul mercato e il direttore sportivo Gianluca Petrachi cercherà una nuova squadra per lui.