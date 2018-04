Il prossimo 4 maggio, in occasione del 69° anniversario della tragedia di Superga, la città di Torino renderà omaggio ai giocatori del Grande Torino periti in quell'incidente aereo illuminando, per il terzo anno consecutivo, la Mole Antonelliana di granata e proiettando su una delle sue facciate il logo del Torino FC.



"La Città e il Torino Football Club rendono omaggio alla squadra che ha lasciato un ricordo straordinario nella storia del calcio italiano - ha dichiarato l'assessore allo sport Roberto Finardi - che anche per le sue prodezze divenne riferimento di un Paese alle prese con la ricostruzione, dopo la fine della guerra".