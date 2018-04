Quello tra Torino e Empoli è un asse di mercato molto caldo: i granata stanno seguendo con molta attenzione il centravanti della formazione toscana, Alfredo Donnarumma (che con i suoi gol sta trascinando la squadra azzurra verso la promozione), in casa Empoli si sta invece valutando il ritorno di Mirko Valdifiori.



Il regista in questi due anni al Torino non è mai riuscito a convincere pienamente e le sue prestazioni non sono mai state agli stessi alti livelli di quando giocava con la formazione toscana allenata da Maurizio Sarri. Un suo addio alla società granata a fine stagione è cosa certa e l'Empoli, vicino al ritorno in serie A, è interessata a riabbracciare il centrocampista.