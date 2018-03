Già la scorsa estate il Benfica si era messo sulle tracce di Joel Obi ma senza provare un vero e proprio forcing per portare in Portogallo il centrocampista del Torino. Il passare del tempo non ha certo affievolito l'interesse dei lusitani che, con la riapertura del calciomercato il prossimo luglio, potrebbero tornare alla carica per il nigeriano.



Obi sta vivendo la sua miglior stagione da quando è al Torino, la prima in cui ha potuto giocare con continuità senza doversi continuamente fermare a causa di problemi fisici. Del buono stato di forma del centrocampista se ne è accorto anche il ct della Nigeria Salisu Yusuf che è tornato a convocare il granata a quattro anni di distanza dall'ultima volta.