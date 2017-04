La permanenza al Torino di Joe Hart si fa sempre più improbabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Manchester City avrebbe respinto l'offerta della società granata per in rinnovo del prestito del portiere anche per la prossima stagione.

Nelle ultime ore Urbano Cairo, facendo leva sul fatto che Hart si sia trovato bene in questa stagione all'ombra della Mole, aveva avanzato un'offerta al club inglese chiedendo di rinnovare il prestito anche per il prossimo campionato ma si sarebbe scontrato con la volontà dei Citizens di monetizzare il più possibile da una cessione a titolo definitivo dell'estremo difensore.