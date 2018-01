Si è chiuso con un rimpianto e nessun acquisto il mercato invernale del Torino. Il grande rimpianto è quello di non essere riusciti ad acquistare Godfred Donsah, il centrocampista che tanto sarebbe servito a Walter Mazzarri in questa seconda parte di stagione. L'unica operazione chiusa è quella per il giovane attaccante Vitalie Damascan: il giocatore arriverà però solamente la prossima estate quando avrà acquisito il passaporto comunitario.



Da quando Urbano Cairo è presidente del Torino non era mai capitato che la società granata chiudesse la sessione di mercato invernale senza mettere a segno nessun colpo di mercato in entrata. Lo scorso anno arrivarono il difensore Carlao e l'attaccante Iturbe.