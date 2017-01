Continuano i contatti tra il Torino e il Palermo per Arlind Ajeti. Il difensore albanese finora non è mai sceso in campo in questo campionato e la società granata ha bisogno di sfoltire la rosa per non ritrovarsi da febbraio con una serie di giocatori non utilizzabili in campionato.

Al Torino piace il centrale rosanero Edoardo Goldaniga e negli scorsi giorni ha proposto uno scambio al Palermo tra i due difensori: difficile però che questo possa avvenire, più probabile che l'affare si concluda con il solo trasferimento dal Palermo al Torino.