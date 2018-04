Kamil Glik di nuovo al Torino: un sogno per i tifosi granata che sono rimasti legatissimi all'ex capitano oggi in forza al Monaco. Nelle scorse settimane quest'ipotesi aveva preso piede, ma ora sembra destinata a non realizzarsi.



Glik è un titolarissimo della formazione monegasca, un punto fermo della difesa (la sua assenza nell'ultima partita contro il Paris Saint Germain si è fatta sentire: i parigini si sono imposti per 7-1) e quest'anno ha indossato in un'occasione, la gara di Champions League contro il Porto, anche la fascia da capitano. Per questo il Monaco ora non sembra disposto ad aprire una trattativa per il ritorno di Kamil Glik, per il Torino non sarà semplice riavere il suo capitano.