Arriva una buona notizia per dieci tifosi del Torino: il Tar del Piemonte ha infatti annullato i Daspo che erano stati inflitti ad alcuni tifosi colpevoli di non essersi seduti nel posto indicato sul biglietto. Tutti i dieci supporters granata erano in Curva Primavera, il settore dello stadio Grande Torino dove da tempo è in coro una contestazione al presidente Urbano Cairo.



Proprio per questo motivo la decisione di punire con il Daspo dieci tifosi che non erano seduti nel posto indicato sul biglietto aveva suscitato diverse polemiche. Polemiche ora parzialmente rientrate dopo la decisione del Tar.