L'Inter perde con il Torino in una gara in cui colpisce due pali, crea 20 occasioni, domina l'incontro per gran parte dei 90 minuti e avrebbe segnato anche un gol regolare non convalidato dal direttore di gara Tagliavento. E' proprio questo il caso esploso sul web nelle ultime ore perchè il gol di Brozovic, in realtà era regolare.



Nel corso del primo tempo, dopo un fallo subito da Borja Valero al minuto 22, Brozovic arriva in corsa e calcia direttamente la palla vagante in porta sorprendendo Sportiello e trovando il gol. Tutto fermo, Tagliavento torna indietro e fa battere la punizione.



L'episodio però fa discutere perchè non c'è motivo per non considerare la punizione come tiro diretto in porta e, soprattutto, trattandosi di gol Mazzoleni avrebbe quantomeno dovuto consultare da regolamento il Var per capire se la palla era ancora in movimento o meno al momento della battuta.