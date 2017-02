Non decolla l'avventura in granata di Juan Manuel Iturbe. L'attaccante paraguaiano, arrivato a gennaio al Torino in prestito dalla Roma, dovrebbe partire dalla panchina anche questo pomeriggio contro la sua ex squadra.

Fino a questo momento Mihajlovic non ha mai schierato titolare in campionato il proprio attaccante esterno ma gli ha concesso al massimo qualche spezzone di partita, ma neanche nei minuti avuti a disposizione lturbe non è riuscito a convincere pienamente.