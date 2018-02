Il video dei due tifosi, uno del Torino e uno della Juventus, che ieri si sono scontrati sulla balaustra che separa gli spalti dal campo dello stadio Grande Torino ha fatto il giro del web. Dopo il duello avuto, entrambi sono stati denunciati dalla Polizia per scavalcamento di recinzione e per violazione del regolamento d’uso dello stadio.



In totale sono cinque i tifosi che sono stati denunciati (tre del Torino e due della Juventus), altri tre sono invece stati arrestati: due sostenitori granata, che insieme a circa una ventina di persone, avevano tentato un raid contro tifosi avversari sabato sera in piazza Vittorio Veneto (nel cuore del capoluogo piemontese), uno bianconeri che, nei pressi dello stadio, è stato trovato in possesso di 16 fumogeni, due bastoni e varie dosi di cocaina e hashish.