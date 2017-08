Ricardo Kishna non arriverà al Torino. Il presidente granata Urbano Cairo dopo aver valutato la proposta arrivatagli dalla Lazio e dall'agente dell'esterno, Mino Raiola, e dopo essersi consultato con il tecnico Sinisa Mihajlovic ha deciso di non portare avanti la trattative per l'olandese.



Il Torino è sì alla ricerca di un esterno offensivo ma il giocatore che il presidente granata vuole riuscire ad acquistare in questi giorni di mercato è il milanista M'Baye Niang. Negli scorsi giorni, durante un incontro con il direttore sportivo Gianluca Petrachi, Raiola (che oltre che di Kishna è il procuratore anche di Niang) aveva proposto al Torino di acquistare entrambe le ali. Proposta che è stata però respinta dalla società granata.