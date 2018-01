Da ieri Samuel Gutafson è ufficialmente un calciatore del Perugia. Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito del centrocampista al club umbro, ma quello dello svedese potrebbe essere un addio definitivo alla squadra piemontese. Il contratto che lega il calciatore al club granata scadrà infatti il prossimo 30 giugno e il Torino non sembra intenzionato a prolungarlo.



Gustafon in questo anno e mezzo in granata ha giocato poco e si è rivelato finora una scommessa persa del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Lo stesso dirigente si aspettava certamente di più dal giovane centrocampista, che ora al Perugia cercherà di essere finalmente protagonista nel campionato italiano.