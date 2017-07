Portare Giannelli Imbula alla corte di Sinisa Mihajlovic per il presidente del Torino, Urbano Cairo, non sarà affatto semplice. Lo Stoke City ha infatti respinto la proposta della società granata per un prestito del centrocampista francese.



“Abbiamo investito un sacco di soldi per Imbula, se un club dovesse presentarsi con un’offerta che riterremo interessante la prenderemo in considerazione – ha rivelato il tecnico dello Stoke City Mark Hughes in un’intervista al tabloid inglese The Sentinel - Per il momento però ci sono giunte solo richieste di prestito. Ad essere onesti, noi non siamo interessati a cedere Imbula in prestito“. Lacifra spesa dallo Stoke City per acquistare il centrocampista dal Porto nel gennaio del 2016 è 25 milioni di euro, al Torino ne servirano quindi almeno 15 per riuscire a convincere i Potters a cederlo.