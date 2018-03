Con il campionato che sta terminando in maniera differente rispetto a ciò che alla vigilia ci si aspettava, in casa Torino si sta ora già pensando a programmare la prossima stagione. Tra i diversi giocatori che i dirigenti granata stanno seguendo c'è anche l'attaccante esterno dell'Olympique Marsiglia Lucas Ocampos.



Già la scorsa estate il direttore sportivo Gianluca Petrachi si era messo sulle tracce dell'ex di Genoa e Milan ma come ala sinistra per il 4-2-3-1 di Sinisa Mihajlovic si era preferito puntare su Alejandro Berenguer e su M'Baye Niang (quest'ultimo richiesto proprio dall'allenatore serbo). Ora che l'allenatore è cambiato e sulla panchina granata siede Walter Mazzarri, il nome di Ocampos è tornato di moda e il Torino ha già avviato i primo contatti con l'Olympique Marsiglia.