Per provare a scuotere il suo Torino, dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Verona, Walter Mazzarri aveva pensato anche ad un cambio di modulo, abbandonando il consueto 4-3-3 in favore del 3-5-2: l'esperimento dovrà però essere rimandato.



L'infortunio occorso a Lyanco durante l'allenamento di questo pomeriggio ha infatti ridotto all'osso il reparto difensivo: dei cinque centrali presenti in rosa, solo due saranno infatti a disposizione del tecnico granata per la partita di domenica contro il Crotone. I due superstiti sono Nicolas Nkoulou e Emiliano Moretti, Lyanco e Kevin Bonifazi saranno indisponibili per via dei rispettivi infortuni, Nicolas Burdisso sarà invece squalificato.