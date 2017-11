Lyanco ha ormai smaltito l'infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare le ultime partite del Torino e ora è pronto a tornare a indossare in campo la maglia granata. "Spero di poter tornare a giocare domenica - ha dichiarato lo stesso difensore brasiliano - intanto, sono felice di essere qui, con il gruppo. Come si dice, sono al 100%. Lo staff medico mi ha dato una grande mano. Siamo tutti molto soddisfatti del risultato, il dottore aveva detto che ci avrei messo molto più tempo".



Lyanco ha poi parlato dei suoi compagni di reparto più esperti, come N’Koulou e Moretti: “È ottimo per un ragazzo della mia età giocare al fianco di elementi di questa esperienza. E come loro, anche Burdisso. Mi trovo bene con tutti: guardando i loro movimenti imparo moltissimo. E mi guidano anche fuori dal campo“.