Non è un momento per nulla facile per il Torino e per il suo allenatore: i risultati delle ultime settimane e le prestazioni ben al di sotto delle aspettative, hanno portato quest'oggi ad una protesta da parte dei tifosi: lo spicchio centrale della curva Maratona resterà vuoto nei primi minuti della partita e fuori dallo stadio sono stati affissi alcuni striscioni inequivocabili.



"Adesso basta!! Fuori le palle.." recita il primo. "Avete fatto tante parole, adesso servono le vittorie" è invece scritto nel secondo. Se questa sera il Torino non dovesse vincere, Sinisa Mihajlovic rischia fortemente l'esonero.