Questa sera il Torino al Franchi cercherà quella vittoria lontano dal Piemonte che manca dallo scorso 20 novembre quando, con una doppietta di Andrea Belotti, la squadra di Sinisa Mihajlovic si impose per 2-0 sul campo del Crotone. È dal 31 ottobre 1976, invece, che il Torino non vince a Firenze, in quell'occasione la formazione granata si impose per 1-0 grazie ad un gol del futuro attaccante viola Francesco Graziani. Da allora i granata contro i toscani non sono mai riusciti ad andare oltre il pari, l'ultimo due anni fa: 1-1 con gol di Salah e pareggio di Vives. Lo scorso anno la Fiorentina si impose invece per 2-0, gol di Rodriguez e Ilicic.