Al Grande Torino questa sera andrà in scena Torino-Lazio, una partita importante soprattutto per i biancocelesti che sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Proprio in vista della prossima stagione, i dirigenti laziali questa sera osserveranno anche con attenzione la prestazione di un calciatore granata: Daniele Baselli.



Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, Baselli sarebbe uno degli obiettivi di mercato della Lazio per la prossima stagione. Sembra difficile però che la trattativa possa andare in porto, considerato che il numero 8 granata è uno dei giocatori sui quali Walter Mazzarri vuole fare affidamento per il Torino del prossimo anno.