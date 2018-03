Manuel Lazzari è uno dei giocatori che il Torino ha maggiormente seguito nella sessione invernale di calciomercato: esterno destro perfetto per il 3-5-2, il modulo con cui Walter Mazzarri vuole ridisegnare la squadra per la prossima stagione, il giocatore della Spal ha mostrato di saper interpretare bene sia la fase difensiva che la fase offensiva. Per questi motivi il giocatore è ancora nel mirino della società granata e, con Lorenzo De Silvestri che potrebbe partire, è lecito aspettarsi un'offerta per il giocatore nella prossima sessione di mercato.



La trattativa tra Torino e Spal, che a gennaio è stata solamente abbozzata, la prossima estate potrebbe dunque prendere il via.