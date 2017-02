Fiorentina-Torino 2-2



Hart 6,5: respinge corto il tiro di Borja Valero favorendo il tap-in di Saponara per la rete del vantaggio viola. Decisivo intorno al 15' con la sua uscita su Kalinic lanciato a rete. Incolpevole sul gol di Kalinic. Salva il risultato anche nella ripresa in un paio di occasioni meno nitide.



Zappacosta 5,5: poca spinta da parte sua nella corsia di competenza, e la velocità del gioco dei granata ne risente soprattutto nel primo tempo. Migliora leggermente nella ripresa.



Ajeti 5: perde la posizione in occasione del vantaggio viola, e perde clamorosamente il pallone sul pressing di Kalinic che poteva costare caro. Perde la marcatura sempre sull'attaccante croato quando va siglare il 2-0 per i viola di testa, e Mihajlovic decide di sostituirlo con Rossettini ad inizio ripresa.



(dal 46' Rossettini 7: ha il merito di entrare e tenere a bada con attenzione gli attaccanti viola rendendo innocue le loro iniziative offensive.



Moretti 6: non guida la difesa a dovere nel primo tempo, nel secondo si riscatta con la spizzata di testa per il gol di Belotti e torna in partita dettando i tempi di gioco sulla retroguardia.



Barreca 6: il più costante dei suoi per corsa e spinta. Sbaglia poco, serve cross interessanti in area e torna sempre puntuale in marcatura.



Benassi 5: prova a rendersi pericoloso con alcuni spunti, ma risente totalmente della velocità e degli spazi chiusi dal centrocampo viola. Non ha occasione di riscattarsi nella ripresa poichè viene sostituito.



(dal 57' Gustafson 6,5: entra e il Torino cambia modo di giocare a centrocampo, mostrando di avere qualità sia in fase di impostazione e di interdizione.



Lukic 5: assente ingiustificato della gara per l'apporto dato alla squadra. L'esperienza di Badelj e Borja Valero fa venire le traveggole al giovane centrocampista serbo che non entra mai in partita.



Baselli 6,5: poco e nulla nella prima frazione di gioco, ma nel secondo si carica la squadra sulle spalle e serve a Belotti il prezioso assist per Belotti. Un diesel che comunque funziona più che bene.



Iago Falque 5: abulico e privo di fantasia. L'intesa con i compagni d'attacco non è delle migliori, e non compie mai l'ultima giocata per creare scompiglio nella retroguardia viola.



Belotti 7: fantasma nel primo tempo, protagonista nel secondo con una doppietta nonostante il rigore calciato sulla traversa. Sempre più bomber.



Boyè 6,5: buona prova la sua, e senza dubbio il migliore sell'attacco granata per buona parte della garad, che con la sua velocità manda fuori giri Salcedo e conquista su iniziativa personale il rigore sbagliato poi da Belotti.



(68' Ljajic 6,5: scatenato soprattutto nel finale nel quale non realizza il gol 3-2 con un tiro a giro da fuori se non fosse per la paratona di Tatarusanu.





All: Mihajlovic 6,5: capisce che non è serata per Ajeti e lo rileva per Rossetti. Fa lo stesso con Benassi in virtù di Gustafson e il gioco dei granata cambia completamente. Indovinata la scelta di Boye dall'inizio)