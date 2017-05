Genoa-Torino 2-1

Hart 4: incerto in occasione del vantaggio rossoblu, quando si fa anticipare in area piccola da Rigoni, fa anche peggio nella ripresa regalando a Simeone la palla del 2-0. C'è davvero bisogno di confermarlo anche l'anno prossimo?

De Silvestri 6: il meno peggio della retroguardia torinista. Dalla sua parte Palladino non combina praticamente nulla.

Moretti 5,5: annulla Simeone per oltre un tempo. Alla prima occasione utile, però, il Cholito lo castiga.

Rossettini 5: mestiere ed esperienza non bastano. Nelle uniche due vere palle-gol il Genoa fa centro.

Avelar 5: si perde Rigoni in occasione del vantaggio rossoblù; si fa travolgere da Lazovic nell'azione del raddoppio. Treno deragliato.

Baselli sv: la sua gara dura poco più di un quarto d'ora. Troppo poco per essere giudicato.

(dal 17' Lukic 5: nonostante sia posizionato in un ruolo strategico appare troppo spesso fuori dal gioco. Acerbo)

Acquah 6: prova ad arginare la classe di Veloso usando il fisico ma non sempre gli va bene. Fa tanta legna.

(dal 61' Lopez 5,5: entra a gara ormai virtualmente conclusa per dare una mano là davanti a Belotti ma non riesce nell'intento facendo più confusione che altro).

Iturbe 5: corre tanto ma combina poco. Non solo non impensieriesce il diretto avversario di fascia, Laxalt, ma non riesce neppure ad arginarne l'incidere.

(dal 68' Iago Falque 6: accolto dall'applauso del suo vecchio pubblico, vorrebbe mettersi in mostra ma non ne ha l'occasione).

Ljajic 6: oscilla tra le due trequarti campo alla disperata ricerca di palloni giocabili ma quando li ottiene non sempre sa cosa farne. Ha l'unico merito di segnare il gol della bandiera. Peraltro grazie ad una deviazione decisiva della barriera.

Boye 5: ha buoni numeri e non perde occasione per metterli in mostra. Peccato però che troppo spesso le sue giocate siano fini a se stesse ed inutili per la squadra. Nel finale l'arbitro gli risparmia un rosso sacrosanto.

Belotti 5: troppo isolato rispetto al resto della squadra, appare stanco dopo aver portato sulle spalle il peso dell'attacco granata per l'intera stagione.

All. Lombardo 5: sostituisce per la seconda domenica lo squalificato Mihajlovic. I tifosi, inferociti per la scoppola rimediata domenica scorsa e per l'episodio di otto anni fa, vorrebbero vedere un Toro scatenato. A Marassi si presenta invece una squadra molle e svogliata incapace di rendersi pericolosa dalle parti di Lamanna se non con la fortunosa punizione di Ljajic al 90'.