Cagliari-Torino 0-4



Sirigu 6,5: si supera su Padoin prima e su Sau poi. Attento anche nelle uscite alte.



N'Koulou 5,5: qualche rischio di troppo a ridosso della propria area, Mazzarri decide di tenerolo negli spogliatoi a fine primo tempo.



(Dal 46' Bonifazi 6: entra al posto dell'acciaccato N'Koulou e non lo fa rimpiangere affatto.)



​Burdisso 6: duella con Pavoletti, facendo valere le proprie doti nel gioco aereo.



Moretti 6,5: prestazione solida e con pochissime sbavature.



De Silvestri 6: fa buona guardia sull'out di destra, si vede raramente nella metà campo avversaria.



​Acquah 6: insegue chiunque abbia la palla tra i piedi, confermandosi una cerniera nel centrocampo granata.

(Dal 53' Ljajic 7,5: entra e cambia la partita. Prima avvia l'azione del vantaggio granata, poi si mette in proprio e realizza il raddoppio.)



Rincon 6: sbaglia tanti passaggi, ma ha il merito di non mollare su nessun pallone.



​Baselli 5,5: si divora un gol fatto in avvio di gara, episodio che gli condiziona il resto della gara.



​Ansaldi 7: una costante spina nel fianco per la difesa cagliaritana. Impreziosisce la sua prestazione con un gran bel gol.



Iago Falque 7: primo tempo sottotono, nella ripresa sale in cattedra e confeziona un assist e un gol che mandano al tappeto il Cagliari.



​Belotti 6: troppo isolato nel primo tempo, nella ripresa con l'innesto di Ljajic trova più palloni giocabili andando anche vicinissimo alla rete.





All. Mazzarri 7: rispolvera il 3-5-2, uno dei suoi marchi di fabbrica, e il Toro torna alla vittoria dopo 4 sconfitte consecutive. Primo tempo sottotono dei granata, poi la mossa vincente: l'ingresso in campo di Ljajic che cambia la partita e fa volare il Toro.