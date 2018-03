Sembrava che fosse finalmente giunto il momento per vedere l'esordio di Kevin Bonifazi sulla panchina del Torino. Invece, a sorpresa, il numero 4 granata dovrà ancora una volta rimandare il proprio esordio in serie A. Walter Mazzarri è infatti intenzionato a schierare una linea a tre molto esperta davanti a Salvatore Sirigu: Nicolas Nkoulou agirà sul centrodestra, Emiliano Moretti sul centrosinistra e Nicolas Burdisso in mezzo.



Bonifazi fino a questo momento non ha mai giocato neanche un minuto in questo campionato, la sua unica presenza è quella collezionata contro il Carpi nel quarto turno di Coppa Italia. Il difensore si aspettava di certo una stagione molto diversa.