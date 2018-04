Atalanta-Torino 2-1



​Sirigu 7: non esce mai ma sempre pronto, e al 23’ pt impedisce a Barrow il gol del vantaggio anticipandolo perfettamente. Attento anche al 29’ pt sul tiro a sorpresa da fuori di Barrow. Una chicca alla Garella il salvataggio col tacchetto sul siluro di Barrow dalla sinistra al 31’ pt, senza fatica l’intervento al 38’ pt, sempre sul gambiano e nella ripresa sul Papu.



Nkoulou 6: agisce nella fascia del Papu ma quando è in difficoltà Bonifazi lo aiuta nella copertura.



Burdisso 6: né carne né pesce, ma quando pressa Barrow lo costringe al retropassaggio.



Moretti 6: soffre l’incursione di Cristante e va in difficoltà ma quando prende le misure gli soffia via la palla da sotto il naso.



Bonifazi 6,5: si impegna marcando stretto il Papu e lo limita nei movimenti, non sbaglia quasi nulla e non fa rimpiangere De Silvestri, ma a inizio ripresa si spegne.



Dal 22’ st Molinaro 6: non entra facilmente in partita e subisce le incursioni dei nerazzurri.



Acquah 6,5: sempre pericoloso a ruotare palla ai compagni e ad avviare le ripartenze, di testa respinge gli angoli insidiosi degli avversari. Si libera al 5’ della ripresa mandando in profondità Edera.



Dal 31’ st Berenguer: sv



Rincon 6: lotta in campo a tu per tu con Cristante ma il nerazzurro ha la meglio.



Ansaldi 6,5: gioca molto bene e ferma Barrow, portandogli via palla in area piccola prima di far risalire la squadra. Con Castagne non ha vita facile. Per fermare il Papu si fa ammonire.



Edera 6,5: alla prima da titolare in maglia granata fa vedere di che pasta è fatto dribblando e scartando i nerazzurri prima di servire l’ala sinistra. Il suo tiro al 6’ st è troppo alto e impreciso, ma all’11’ ha il merito di servire Ljajic per la rete del momentaneo pari.



Dal 39’ st Niang: sv



Ljajic 6,5: qualche accelerazione sul contropiede ma si intende poco con Belotti grazie al lavoro di fino del centrocampo atalantino. Segna all’11’ st con una cannonata che beffa Berisha e ristabilisce la parità. Si inventa poi una rovesciata e si spinge sempre più insistentemente in attacco.



Belotti 6: sfiora la rete di testa al 4’ su angolo, poi Caldara gli si appiccica addosso e non lo lascia respirare.



All. Mazzarri 6: richiamato dal quarto uomo perché fuoriesce sempre dalla sua area di competenza, striglia i suoi per gli spazi e gli angoli concessi dai suoi sul finale di primo tempo. Bravi i suoi a recuperare subito dallo svantaggio, prima di subirlo di nuovo: a quel punto il mister si spegne e scompare in panca. I cambi non gli rendono onore.