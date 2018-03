Venerdì, nell'anticipo che il Torino ha giocato contro la Roma, Adem Ljajic non si è nemmeno seduto in panchina, oggi, alla riprese degli allenamenti, ha svolto un programma di lavoro personalizzato: la causa della mancata convocazione per l'ultima partita di campionato e della sessione di allenamento specifico è un infortunio muscolare patito lo scorso giovedì, alla vigilia della trasferta dell'Olimpico.



Nonostante ciò Adem Ljajic è ora stato convocato dalla propria nazionale, la Serbia, per le partite amichevoli del 23 e del 27 marzo contro il Marocco e contro la Nigeria. Non è ancora certo però che il trequartista possa rispondere alla chiamata del ct Miladen Krstajic: tutto dipenderà da come proseguirà il suo programma di recupero dall'infortunio.