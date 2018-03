Adem Ljajic e M'Baye Niang negli ultimi giorni sono stati protagonisti con le rispettive nazionali, il primo con la Serbia il secondo con il Senegal hanno fatto le prove generali per il Mondiale in Russia al quale parteciperanno. Da domani saranno invece a completa disposizione di Walter Mazzarri per preparare la partita di sabato contro il Cagliari, partita alla quale non prenderanno però parte.



Mazzarri è infatti intenzionato a schierare il suo Torino con il 3-5-2 e la coppia d'attacco sarà composta da Iago Falque e da Andrea Belotti. Sia Ljajic che Niang dovrebbero quindi partire dalla panchina, ma potrebbero rivelarsi utili a partita in corso.