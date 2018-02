Per Adem Ljajic non è certo un periodo fortunato. Il fantasista del Torino non solo, con l'arrivo in panchina di Walter Mazzarri al posto di Sinisa Mihajlovic, ha perso il posto da titolare, ma ora si è anche infortunato: il numero 10 granata, nella sessione di allenamento di questo pomeriggio, ha infatti dovuto abbandonare prima del previsto il campo a causa di una lombalgia.



Per un attaccante che è andato ko, un altro è tornato ad allenarsi. Parliamo di M'Baye Niang che, dopo essere stato fermato dalla febbre, è ora tornato a disposizione di Walter Mazzarri e potrà regolarmente scendere in campo contro l'Udinese. A rischio invece la presenza in campo di Joel Obi che anche quest'oggi ha svolto un allenamento personalizzato.