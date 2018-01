Tornano a suonare le sirene di mercato in casa Torino e in particolare per l'attaccante classe '91 Adem Ljajic, finito ai margini con l'arrivo in panchina di Walter Mazzarri. L'attaccante serbo è nuovamente nel mirino dello Spartak Mosca guidato da Massimo Carrera, che mette sul piatto 10 milioni di euro. Per 12-13, i granata possono cedere.